В Ростовской области выявили 2668 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
В регионе выздоровели ещё 5670 человек за сутки. Число летальных исходов достигло 18.
Наряду с этим в Саратовской области коронавирусом заболели ещё 2102 человека в течение прошедших 24 часов. Об этом пишет kp.ru.
Всего в регионе зарегистрировано 204 308 заболевших. Выздоровели с начала эпидемии 160 779 человек, за сутки — 2384. В стационарах остаются 2336 пациентов.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае режим повышенной готовности на фоне распространения коронавируса продлили до 31 марта.