В Ростовской области выявили 2668 случаев COVID-19 за сутки

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В Ростовской области медики подтвердили 2668 новых случаев заболевания коронавирусом. Днём ранее этот показатель составлял 2963, а утром 27 февраля — 2989.
В Ростовской области выявили 2668 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

В регионе выздоровели ещё 5670 человек за сутки. Число летальных исходов достигло 18.

Наряду с этим в Саратовской области коронавирусом заболели ещё 2102 человека в течение прошедших 24 часов. Об этом пишет kp.ru.

Всего в регионе зарегистрировано 204 308 заболевших. Выздоровели с начала эпидемии 160 779 человек, за сутки — 2384. В стационарах остаются 2336 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае режим повышенной готовности на фоне распространения коронавируса продлили до 31 марта.

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