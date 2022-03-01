В Волгоградской области 221 человека с COVID-19 госпитализировали за сутки

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Согласно данным федерального оперштаба, в Волгоградской области за сутки 221 человеку с подтверждённым коронавирусом потребовалась госпитализация.
В Волгоградской области 221 человека с COVID-19 госпитализировали за сутки
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Об этом сообщает сайт Novostivolgograda.

Выявили за сутки 1077 заболевших, в последний раз подобные показатели фиксировались 1 февраля — 1091 случай инфицирования. 1937 человек выздоровели, 17 скончались от осложнений, вызванных инфекцией.

Между тем в Пермском крае количество заболевших за сутки достигло 3493. Из них 513 — дети до 17 лет, сообщает kp.ru.

«На сегодняшний день в «красных зонах» стационаров в тяжёлом состоянии наблюдается 321 пациент. Из них 105 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8366 человек», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае режим повышенной готовности на фоне распространения коронавируса продлили до 31 марта.

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