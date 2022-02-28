В Тульской области сократят коечный фонд для пациентов с COVID-19

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В Тульской области планируют сократить коечный фонд для пациентов с COVID-19.
В Тульской области сократят коечный фонд для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Как сообщает Тульская служба новостей, об этом на оперативном совещании в региональном правительстве рассказал замминистра здравоохранения Михаил Малишевский.

Он отметил, что на данный момент развёрнута 1931 койка для заболевших коронавирусом. В настоящее время занято 1283 места.

Также стало известно, что в Севастополе зафиксировали снижение уровня заболеваемости ОРВИ, передаёт «Новый Севастополь».

«По острым респираторным вирусным инфекциям за восьмую неделю, предыдущую, у нас зарегистрировано 4627 случаев, за седьмую неделю у нас было чуть больше 7000 случаев. То есть снижение у нас на 35%», — сказала главный санитарный врач по Севастополю Анна Мелюх на аппаратном совещании в правительстве города.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о факторах, влияющих на иммунитет после COVID-19.

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