Власти Тамбовской области высказались о возможном снятии части антиковидных ограничений

Врио главы Тамбовской области Максим Егоров провёл оперативное совещание, посвящённое ситуации с COVID-19 в регионе.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

«Показатель заболеваемости находится практически на уровне среднероссийского. Для сравнения: на предыдущей неделе региональный показатель превышал федеральный на 37%», — заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Малова.

По имеющимся данным, в регионе снизилось количество госпитализаций, обращений в поликлиники, преобладают лёгкие формы течения заболевания, продолжается вакцинация.

Как отметил Егоров, в такой ситуации можно рассмотреть вопрос о снятии некоторых антиковидных ограничений.

Также стало известно, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс изменения в указ об ограничительных мерах, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу администрации главы региона.

«В новой версии документа из указа исключено требование обязательного ношения гражданами перчаток в качестве средств индивидуальной защиты при посещении мест скопления людей», — отмечается в сообщении.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о факторах, влияющих на иммунитет после COVID-19.