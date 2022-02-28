В Самарской области рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19

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В Самарской области свободный коечный фонд для пациентов с COVID-19 составляет 21,7%. В резерве более 3 тыс. коек.
В Самарской области рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19
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  • © Anadolu Agency

Как передаёт sova.info, такие данные на заседании регионального оперштаба привёл министр здравоохранения Армен Бенян.

Число госпитализаций на прошлой неделе по сравнению с предыдущей снизилось на 10%. Единый кол-центр принял свыше 25 тыс. звонков.

«На сегодняшний день ресурсы позволяют как можно раньше ставить диагноз, начинать лечение, обеспечивать лекарственными препаратами там, где это необходимо, и госпитализировать по показаниям. Но главное — это вакцинация», — отметил Бенян.

Также стало известно, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил об отмене QR-кодов в регионе, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы субъекта.

«С 1 марта в связи с улучшением эпидситуации принимаются следующие решения. Первое: отменяется использование QR-кодов при посещении торгово-развлекательных центров, магазинов с площадью более 400 кв. м, а также в сфере обслуживания», — сказал Текслер.

По его словам, действие QR-кодов сохранится при посещении культурных и спортивных мероприятий.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о факторах, влияющих на иммунитет после COVID-19.

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