Депутат Красов назвал верным решение президента по российским силам сдерживания
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«Владимир Владимирович Путин, когда он встречался с министром обороны и начальником Генерального штаба вооружённых сил, как раз об этом и сказал, что риторика наших западных «партнёров» оскорбительная и зачастую угрожающая. То есть они не ощущают каких-то границ в выражениях и высказываниях», — сказал депутат.
Он отметил, что «не нужно испытывать Россию на прочность».
«Всё руководство страны, конечно, обеспокоено той риторикой, которая сейчас происходит в мире. Идут безосновательные и бездоказательные нападки на Россию», — добавил Красов.
По его мнению, президент принял верное решение.
«Мы должны быть готовы ко всему… Коль нас не слышат, значит, мы должны быть готовы защитить безопасность нашего государства и наших граждан», — заключил собеседник RT.
Ранее Путин приказал Минобороны перевести российские силы в особый режим боевого дежурства.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала приказ российского лидера Владимира Путина перевести силы в особый режим боевого дежурства.