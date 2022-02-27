Депутат Красов назвал верным решение президента по российским силам сдерживания

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны страны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
Депутат Красов назвал верным решение президента по российским силам сдерживания
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Виктор Толочко

«Владимир Владимирович Путин, когда он встречался с министром обороны и начальником Генерального штаба вооружённых сил, как раз об этом и сказал, что риторика наших западных «партнёров» оскорбительная и зачастую угрожающая. То есть они не ощущают каких-то границ в выражениях и высказываниях», — сказал депутат.

Он отметил, что «не нужно испытывать Россию на прочность».

«Всё руководство страны, конечно, обеспокоено той риторикой, которая сейчас происходит в мире. Идут безосновательные и бездоказательные нападки на Россию», — добавил Красов.

По его мнению, президент принял верное решение.

«Мы должны быть готовы ко всему… Коль нас не слышат, значит, мы должны быть готовы защитить безопасность нашего государства и наших граждан», — заключил собеседник RT.

Ранее Путин приказал Минобороны перевести российские силы в особый режим боевого дежурства.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала приказ российского лидера Владимира Путина перевести силы в особый режим боевого дежурства.

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