Псаки прокомментировала приказ Путина по российским силам сдерживания
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«Прежде всего, это модель поведения, которую мы видим со стороны президента Путина на всём протяжении этого конфликта. Она заключается в создании угроз, которые не существуют, чтобы оправдать дальнейшую агрессию», — заявила Псаки в интервью ABC.
Она также подчеркнула, что Россия ни разу не находилась под угрозой ни со стороны НАТО, ни со стороны Украины.
Ранее Путин приказал Министерству обороны cтраны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.