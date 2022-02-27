Политолог Кошкин связал с риторикой Запада заявление Путина о российских силах сдерживания

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Полина Полетаева
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что президент России приказал Министерству обороны страны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
Политолог Кошкин связал с риторикой Запада заявление Путина о российских силах сдерживания
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Я убеждён, что это безответственность в высшей степени должностных лиц, которые занимают серьёзные посты, я имею в виду на Западе, и вдруг ведут такую риторику, говорят, что надо применять ядерное оружие», — сказал эксперт.

По его мнению, решение президента — «соответствующая адекватная реакция Верховного главнокомандующего».

«Он дал команду привести в особый режим несения боевого дежурства. Я считаю, что это абсолютно верно. Потому что весь конфликт вокруг Украины исходит из Вашингтона, из Соединённых Штатов Америки. Это ядерная страна, которая инициирует проблемы для России. Их цель – ослабить Россию и не важно как. Так вот, в этих условиях обострения ситуации в одностороннем порядке, конечно, мы должны адекватно принимать все меры», — заключил Кошкин.

Ранее Путин приказал Минобороны перевести российские силы в особый режим боевого дежурства.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала приказ российского лидера Владимира Путина перевести силы в особый режим боевого дежурства.

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