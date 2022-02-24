Психотерапевт Тальчук назвала способ понизить уровень тревожности
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«Прежде всего необходимо ограничить поток информации: не смотреть всё подряд и не черпать информацию из сомнительных источников, которые работают исключительно на свой рейтинг», — сказала Тальчук в беседе с сайтом «Вслух.ру».
Специалист также посоветовала сбалансировать питание, обогатив рацион продуктами, богатыми витаминами групп D, А и С.
Сбалансированное питание: инжир, орехи, сухофрукты, томаты, бобовые, мясо — одно из слагаемых успеха, подчеркнула врач.
Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.