Психотерапевт Тальчук назвала способ понизить уровень тревожности

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Врач-психотерапевт Ольга Тальчук, заведующая отделением психотерапии Тюменской областной клинической психиатрической больницы, рассказала, как справиться с излишней тревожностью.
Психотерапевт Тальчук назвала способ понизить уровень тревожности
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«Прежде всего необходимо ограничить поток информации: не смотреть всё подряд и не черпать информацию из сомнительных источников, которые работают исключительно на свой рейтинг», — сказала Тальчук в беседе с сайтом «Вслух.ру».

Специалист также посоветовала сбалансировать питание, обогатив рацион продуктами, богатыми витаминами групп D, А и С.

Сбалансированное питание: инжир, орехи, сухофрукты, томаты, бобовые, мясо — одно из слагаемых успеха, подчеркнула врач.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.

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