В Удмуртии за сутки госпитализировали 168 человек с COVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Как уточняется, в регионе за сутки выявили 1570 случаев заболевания. 2011 человек при этом выздоровели, восемь скончались.
Наряду с этим kp.ru со ссылкой на оперштаб Кемеровской области передаёт, что в Кузбассе за аналогичный период выявили 1011 случаев инфицирования. Скончались шесть пациентов.
Ранее стало известно, что за сутки в России выявили 132 998 случаев инфицирования коронавирусом, днём ранее зафиксировали 137 642 заболевших.