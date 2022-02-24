В Удмуртии за сутки госпитализировали 168 человек с COVID-19

В Удмуртии 168 человек с коронавирусом госпитализировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Как уточняется, в регионе за сутки выявили 1570 случаев заболевания. 2011 человек при этом выздоровели, восемь скончались.

Наряду с этим kp.ru со ссылкой на оперштаб Кемеровской области передаёт, что в Кузбассе за аналогичный период выявили 1011 случаев инфицирования. Скончались шесть пациентов.

Ранее стало известно, что за сутки в России выявили 132 998 случаев инфицирования коронавирусом, днём ранее зафиксировали 137 642 заболевших.