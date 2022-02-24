ФСБ сообщила об обстреле со стороны Украины пограничного пункта в Курской области
- РИА Новости
«24 февраля около 09:40 со стороны Украины произведён обстрел пункта пропуска «Тёткино» Пограничного управления ФСБ России по Курской области», — говорится в релизе.
Уточняется, что пострадавших нет.
«Ответным огнём российских пограничников огневая точка подавлена», — добавили в ФСБ.
21 февраля сообщалось, что снаряд, выпущенный с территории Украины, попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, здание полностью разрушено.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать новые преступные действия ВСУ на территории Донбасса и Ростовской области.