ФСБ сообщила об обстреле со стороны Украины пограничного пункта в Курской области

Со стороны Украины обстрелян пограничный пункт пропуска «Тёткино» в Курской области, сообщает ФСБ.

«24 февраля около 09:40 со стороны Украины произведён обстрел пункта пропуска «Тёткино» Пограничного управления ФСБ России по Курской области», — говорится в релизе.

Уточняется, что пострадавших нет.

«Ответным огнём российских пограничников огневая точка подавлена», — добавили в ФСБ.

21 февраля сообщалось, что снаряд, выпущенный с территории Украины, попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, здание полностью разрушено.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать новые преступные действия ВСУ на территории Донбасса и Ростовской области.