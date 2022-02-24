Невролог Захаров перечислил возможные реакции нервной системы на распространение COVID-19

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Завотделением реабилитации психоневрологических больных Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. Бехтерева Денис Захаров рассказал о возможных реакциях нервной системы на ситуацию с распространением коронавируса.
Невролог Захаров перечислил возможные реакции нервной системы на распространение COVID-19
  • РИА Новости

Если человек соблюдает меры профилактики, сделал прививку, носит маску в общественных местах, снижая риск заболеваемости, он компенсирует страх и продолжает жить дальше.

Это — страх продуктивный, объяснил специалист в беседе с «Российской газетой».

«Если же ничего не помогает и ещё пошли психоневрологические изменения — нарушается сон, начинаются проблемы с давлением, расстройство желудка, вегетативные проявления в виде потливости, снижение памяти и внимания, — это тревожные симптомы. При них нужна помощь специалиста. Самому человеку с проблемой не справиться. Здесь уместно говорить о непродуктивном страхе, который ничего хорошего не сулит», — добавил Захаров.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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