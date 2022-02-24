Автоэксперт Кадаков раскритиковал идею определять размер штрафов в зависимости от авто
- РИА Новости
По мнению эксперта, данную инициативу нельзя считать целесообразной.
«От массы автомобиля многое зависит, но и от оснащённости тоже многое зависит. Устроить страшную аварию можно на любом автомобиле — на том, который ничем не оснащён и весит одну тонну, и на том, который оснащён всем и весит две с половиной тонны», — рассказал собеседник RT.
По словам специалиста, помимо массы и укомплектованности автомобиля, на степень тяжести аварии влияет огромное количество других факторов. Всё зависит от конкретной ситуации, заключил Кадаков.
Ранее в законодательном собрании Санкт-Петербурга предложили определять размер штрафа за нарушение ПДД в зависимости от габаритов, укомплектованности и стоимости автомобиля.