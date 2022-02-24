Автоэксперт Кадаков раскритиковал идею определять размер штрафов в зависимости от авто

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Дарья Ускова
Главный редактор журнала «За рулём» автоэксперт Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал предложение депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Павела Крупника внедрить систему штрафов за нарушение правил дорожного движения, размер которых будет зависеть от габаритов, укомплектованности и стоимости автомобиля.
Автоэксперт Кадаков раскритиковал идею определять размер штрафов в зависимости от авто
  • РИА Новости

По мнению эксперта, данную инициативу нельзя считать целесообразной.

«От массы автомобиля многое зависит, но и от оснащённости тоже многое зависит. Устроить страшную аварию можно на любом автомобиле — на том, который ничем не оснащён и весит одну тонну, и на том, который оснащён всем и весит две с половиной тонны», — рассказал собеседник RT.

По словам специалиста, помимо массы и укомплектованности автомобиля, на степень тяжести аварии влияет огромное количество других факторов. Всё зависит от конкретной ситуации, заключил Кадаков.

Ранее в законодательном собрании Санкт-Петербурга предложили определять размер штрафа за нарушение ПДД в зависимости от габаритов, укомплектованности и стоимости автомобиля.

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