Автоэксперт Кадаков раскритиковал идею определять размер штрафов в зависимости от авто

Главный редактор журнала «За рулём» автоэксперт Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал предложение депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Павела Крупника внедрить систему штрафов за нарушение правил дорожного движения, размер которых будет зависеть от габаритов, укомплектованности и стоимости автомобиля.

По мнению эксперта, данную инициативу нельзя считать целесообразной.

«От массы автомобиля многое зависит, но и от оснащённости тоже многое зависит. Устроить страшную аварию можно на любом автомобиле — на том, который ничем не оснащён и весит одну тонну, и на том, который оснащён всем и весит две с половиной тонны», — рассказал собеседник RT.

По словам специалиста, помимо массы и укомплектованности автомобиля, на степень тяжести аварии влияет огромное количество других факторов. Всё зависит от конкретной ситуации, заключил Кадаков.

Ранее в законодательном собрании Санкт-Петербурга предложили определять размер штрафа за нарушение ПДД в зависимости от габаритов, укомплектованности и стоимости автомобиля.