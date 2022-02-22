Опрос: 94% россиян проверяют техническое состояние авто с пробегом перед покупкой
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Об этом пишет «Газета.Ru».
36% автомобилистов перед покупкой проводят полную диагностику транспортного средства в автосервисе. 6% считают, что проверять автомобиль перед покупкой не обязательно.
33% россиян самостоятельно проверяют автомобиль с помощью специального оборудования, 21% покупателей осматривают машину с мастером, 10% полагаются только на самостоятельный визуальный осмотр.
Большинство респондентов (89%) не готовы покупать автомобиль с пробегом, который требует серьёзных вложений. А 11% рассматривают такой вариант покупки.
Ранее ФАН сообщало, что в России вырос спрос на подержанные праворульные машины.