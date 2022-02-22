Опрос: 94% россиян проверяют техническое состояние авто с пробегом перед покупкой

Большинство россиян (94%) обязательно проверяют техническое состояние подержанного автомобиля перед покупкой, следует из исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Об этом пишет «Газета.Ru».

36% автомобилистов перед покупкой проводят полную диагностику транспортного средства в автосервисе. 6% считают, что проверять автомобиль перед покупкой не обязательно.

33% россиян самостоятельно проверяют автомобиль с помощью специального оборудования, 21% покупателей осматривают машину с мастером, 10% полагаются только на самостоятельный визуальный осмотр.

Большинство респондентов (89%) не готовы покупать автомобиль с пробегом, который требует серьёзных вложений. А 11% рассматривают такой вариант покупки.

Ранее ФАН сообщало, что в России вырос спрос на подержанные праворульные машины.