Опрос: 94% россиян проверяют техническое состояние авто с пробегом перед покупкой

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Большинство россиян (94%) обязательно проверяют техническое состояние подержанного автомобиля перед покупкой, следует из исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».
Опрос: 94% россиян проверяют техническое состояние авто с пробегом перед покупкой
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru».

36% автомобилистов перед покупкой проводят полную диагностику транспортного средства в автосервисе. 6% считают, что проверять автомобиль перед покупкой не обязательно.

33% россиян самостоятельно проверяют автомобиль с помощью специального оборудования, 21% покупателей осматривают машину с мастером, 10% полагаются только на самостоятельный визуальный осмотр.

Большинство респондентов (89%) не готовы покупать автомобиль с пробегом, который требует серьёзных вложений. А 11% рассматривают такой вариант покупки.

Ранее ФАН сообщало, что в России вырос спрос на подержанные праворульные машины.

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