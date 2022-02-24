На севере Крыма отменили занятия в школах до конца недели

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До конца текущей недели на севере Крыма отменили занятия в школах, заявила глава Минобразования республики Валентина Лаврик.
На севере Крыма отменили занятия в школах до конца недели
  • РИА Новости

«Занятия в школах приостановлены в школах Джанкоя, Армянска, Красноперекопска, Красноперекопском, Раздольненском, Черноморском и Ленинском районах», — сказала она в комментарии РИА Новости.

По словам Лаврик, занятия приостановили как минимум на ближайшие два дня.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен в эфире телеканала NBC заявил, что до утра 24 февраля российские войска начнут «вторжение» на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране.

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