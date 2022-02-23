Путин: поставленному на боевое дежурство в России оружию нет равного в мире

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На боевое дежурство в России и поставлено оружие, аналогов которого нет в мире. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в поздравлении с Днём защитника Отечества.
Путин: поставленному на боевое дежурство в России оружию нет равного в мире
  • AP

Как напомнил президент, за последние годы Россия многое сделала для модернизации своих вооружённых сил: они стали более мобильными и приобрели новый боевой опыт.

Например, в ходе операции в Сирии вооружённые силы на деле показали, что способны решать самые сложные задачи. Вместе с тем «выросла подготовка и слаженность частей и соединений».

«Будем и дальше развивать перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Такие комплексы — это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших вооружённых сил», — сказал глава государства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» с фрегата Северного флота в Белом море.

Шойгу также заявил, что Россия успешно испытала перспективную систему, которая «ювелирно» поразила старый спутник.

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