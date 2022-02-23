Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены
- РИА Новости
«Глава государства почтил память павших воинов минутой молчания. В завершение церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли рота почётного караула и оркестр», — сообщили в Кремле.
В поздравлении с Днём защитника Отечества Путин заявил, что обеспечение обороноспособности России остаётся важнейшей государственной задачей.
Как отметил глава Минобороны Сергей Шойгу, Вооружённые силы России эффективно обеспечивают безопасность страны.