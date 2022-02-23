Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены.

РИА Новости

«Глава государства почтил память павших воинов минутой молчания. В завершение церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли рота почётного караула и оркестр», — сообщили в Кремле. В поздравлении с Днём защитника Отечества Путин заявил, что обеспечение обороноспособности России остаётся важнейшей государственной задачей. Как отметил глава Минобороны Сергей Шойгу, Вооружённые силы России эффективно обеспечивают безопасность страны.