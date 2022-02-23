Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены

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Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены.
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены
  • РИА Новости

«Глава государства почтил память павших воинов минутой молчания. В завершение церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли рота почётного караула и оркестр», — сообщили в Кремле.

В поздравлении с Днём защитника Отечества Путин заявил, что обеспечение обороноспособности России остаётся важнейшей государственной задачей.

Как отметил глава Минобороны Сергей Шойгу, Вооружённые силы России эффективно обеспечивают безопасность страны.

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