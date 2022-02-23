Путин заявил, что обеспечение обороноспособности России остаётся важнейшей задачей

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Обеспечение обороноспособности России остаётся важнейшей государственной задачей. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в поздравлении с Днём защитника Отечества.
Путин заявил, что обеспечение обороноспособности России остаётся важнейшей задачей
  • globallookpress.com
  • © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

«Сегодня обеспечение обороноспособности нашей страны остаётся важнейшей государственной задачей. А вооружённые силы служат надежной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни наших граждан, стабильного, поступательного развития России», — приводит слова Путина РИА Новости.

19 февраля в ходе плановых учений Вооружённых сил России прошли успешные запуски баллистических и гиперзвуковых ракет «Кинжал», «Циркон», «Искандер» и «Синева».

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