Глава Минобороны Шойгу: российские военные эффективно обеспечивают безопасность страны

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Вооружённые силы России эффективно обеспечивают безопасность страны. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в поздравлении с Днём защитника Отечества.

«Сегодня личный состав Вооружённых сил Российской Федерации, продолжая славные боевые традиции предшественников, эффективно решает ответственные задачи по обеспечению безопасности нашего государства, защите его национальных интересов, демонстрирует образцовую боевую выучку и высокий профессионализм», — приводит текст поздравления РИА Новости.

Шойгу пожелал военным здоровья и дальнейших успехов в службе.

Ранее российский лидер Владимир Путин в поздравлении с Днём защитника Отечества отметил, что обеспечение обороноспособности России остаётся важнейшей государственной задачей.

Он также отметил открытость России к поиску дипломатического решения самых сложных проблем.

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