Путин заявил об открытости России к поиску дипломатического решения самых сложных проблем
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Об этом он сказал в своём поздравлении по случаю Дня защитника Отечества.
«Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем», — цитирует президента ТАСС.
Путин подчеркнул, что при этом безусловными являются интересы России и безопасность её граждан.
Также президент России отметил, что международная обстановка складывается непросто, а военная активность НАТО таит опасность.