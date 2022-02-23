Путин заявил об открытости России к поиску дипломатического решения самых сложных проблем

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Российский президент Владимир Путин заявил об открытости России к поиску дипломатического решения самых сложных проблем.
Путин заявил об открытости России к поиску дипломатического решения самых сложных проблем
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Об этом он сказал в своём поздравлении по случаю Дня защитника Отечества.

«Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем», — цитирует президента ТАСС.

Путин подчеркнул, что при этом безусловными являются интересы России и безопасность её граждан.

Также президент России отметил, что международная обстановка складывается непросто, а военная активность НАТО таит опасность.

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