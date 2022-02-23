Путин заявил об опасности военной активности НАТО
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- © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool
«Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы, такие как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО», — цитирует РИА Новости поздравление президента.
Ранее Путин заявил, что лучшим решением был бы отказ киевских властей от вступления в Североатлантический альянс.
Также он выступил против того, чтобы Запад накачивал киевские власти современными видами вооружения.