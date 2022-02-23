Путин заявил об опасности военной активности НАТО

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Российский президент Владимир Путин в своём поздравлении по случаю Дня защитника Отечества отметил, что международная обстановка складывается непросто, а военная активность НАТО таит опасность.
Путин заявил об опасности военной активности НАТО
  • globallookpress.com
  • © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool

«Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы, такие как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО», — цитирует РИА Новости поздравление президента.

Ранее Путин заявил, что лучшим решением был бы отказ киевских властей от вступления в Североатлантический альянс.

Также он выступил против того, чтобы Запад накачивал киевские власти современными видами вооружения.

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