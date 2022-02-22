Путин: лучшим решением был бы отказ киевских властей от вступления в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что лучшим решением был бы отказ киевских властей от вступления в Североатлантический альянс.

Соответствующее заявление он сделал по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется, лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО, по сути, придерживались нейтралитета», — сказал Путин.

Также российский президент заявил, что на Украине есть почти всё, чтобы решить вопрос получения ядерного оружия, и сделать это она может быстрее, чем страны, которые решают этот вопрос с нуля.

Кроме того, Путин выступил против того, чтобы Запад накачивал киевские власти современными видами вооружения.

По его словам, «самый главный пункт — это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины».