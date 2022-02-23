МВД России рассматривает возможность высылки мигрантов за нарушение ПДД в нетрезвом виде

Короткая ссылка
МВД России рассматривает возможность высылки иностранных граждан за ряд административных нарушений, в том числе нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения.

«Предполагается пересмотр отдельных составов административных правонарушений в сфере миграции, а также установление административной ответственности для иностранных граждан в виде высылки (взамен существующего административного выдворения) не только за миграционные правонарушения, но и за совершение иных административных правонарушений, составы которых будут определены проектом нового КоАП, разрабатываемого Минюстом России», — приводит ТАСС сообщение пресс-центра ведомства.

Уточняется, что к подобным нарушениям планируют отнести правонарушения экстремистской, террористической, коррупционной направленности, а также нарушения ПДД в состоянии опьянения.

Глава российского МВД Владимир Колокольцев ранее отметил рост числа совершённых иностранцами преступлений.

Президент России Владимир Путин призвал принимать жёсткие меры к нарушающим закон мигрантам, а за экстремизм в срочном порядке высылать из страны нарушителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить