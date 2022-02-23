МВД России рассматривает возможность высылки мигрантов за нарушение ПДД в нетрезвом виде

МВД России рассматривает возможность высылки иностранных граждан за ряд административных нарушений, в том числе нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения.

«Предполагается пересмотр отдельных составов административных правонарушений в сфере миграции, а также установление административной ответственности для иностранных граждан в виде высылки (взамен существующего административного выдворения) не только за миграционные правонарушения, но и за совершение иных административных правонарушений, составы которых будут определены проектом нового КоАП, разрабатываемого Минюстом России», — приводит ТАСС сообщение пресс-центра ведомства.

Уточняется, что к подобным нарушениям планируют отнести правонарушения экстремистской, террористической, коррупционной направленности, а также нарушения ПДД в состоянии опьянения.

Глава российского МВД Владимир Колокольцев ранее отметил рост числа совершённых иностранцами преступлений.

Президент России Владимир Путин призвал принимать жёсткие меры к нарушающим закон мигрантам, а за экстремизм в срочном порядке высылать из страны нарушителей.