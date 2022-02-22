Поликлиники Кирова возобновят плановый режим работы с 24 февраля

Поликлиники Кирова возобновят плановый режим работы с четверга, 24 февраля.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на областной Минздрав.

С 28 января ряд взрослых поликлиник был перепрофилирован под амбулаторные центры для пациентов с ОРВИ и COVID-19. Поскольку заболеваемость коронавирусом на 22 февраля снизилась на 15%, принято решение о возвращении поликлиник к плановому режиму работы.

«На 27% уменьшилось число амбулаторных пациентов. В настоящее время лечение на дому проходят около 23 500 пациентов с COVID-19, неделей ранее — более 32 500», — отметили в ведомстве.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.