Поликлиники Кирова возобновят плановый режим работы с 24 февраля

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Поликлиники Кирова возобновят плановый режим работы с четверга, 24 февраля.
Поликлиники Кирова возобновят плановый режим работы с 24 февраля
  • Legion-Media

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на областной Минздрав.

С 28 января ряд взрослых поликлиник был перепрофилирован под амбулаторные центры для пациентов с ОРВИ и COVID-19. Поскольку заболеваемость коронавирусом на 22 февраля снизилась на 15%, принято решение о возвращении поликлиник к плановому режиму работы.

«На 27% уменьшилось число амбулаторных пациентов. В настоящее время лечение на дому проходят около 23 500 пациентов с COVID-19, неделей ранее — более 32 500», — отметили в ведомстве.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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