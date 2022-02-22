В медучреждениях Чувашии возобновили диспансеризацию и профосмотры для граждан
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Об этом сообщает ИА REGNUM.
В понедельник, 21 февраля, в медицинских учреждениях региона возобновили проведение диспансеризации населения, в том числе углублённую диспансеризацию переболевших COVID-19, а также профилактические осмотры. Медучреждениям поручено актуализировать соответствующие планы-графики.
Отмечается, что профилактические осмотры будут проводиться с соблюдением норм санитарно-противоэпидемического режима.
Ранее телеканал «360» передавал, что дистанционные больничные будут выдавать в Московской области до 15 марта.