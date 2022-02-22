В медучреждениях Чувашии возобновили диспансеризацию и профосмотры для граждан

Вице-премьер, глава Минздрава Чувашии Владимир Степанов подписал приказ о возобновлении в учреждениях здравоохранения региона диспансеризации и профилактических осмотров, которые были приостановлены 31 января из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает ИА REGNUM.

В понедельник, 21 февраля, в медицинских учреждениях региона возобновили проведение диспансеризации населения, в том числе углублённую диспансеризацию переболевших COVID-19, а также профилактические осмотры. Медучреждениям поручено актуализировать соответствующие планы-графики.

Отмечается, что профилактические осмотры будут проводиться с соблюдением норм санитарно-противоэпидемического режима.

Ранее телеканал «360» передавал, что дистанционные больничные будут выдавать в Московской области до 15 марта.