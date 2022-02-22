Эксперт по трудоустройству Мурадян назвал самые востребованные в России профессии

Эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян рассказал, специалисты каких профессий в настоящее время наиболее востребованы на российском рынке труда.

«Сейчас бизнес активно наращивает свой потенциал, наращивает количество сотрудников. Поэтому самыми востребованными профессиями на рынке труда сейчас являются рекрутер, корпоративный тренер, эксперт по связям с общественностью. Также очень востребованы эксперты в гостинично-ресторанном бизнесе в руководящем секторе — менеджеры, администраторы, управляющие», — рассказал специалист в эфире «МИР 24».

Он также отметил традиционно высокий уровень спроса на сотрудников в сфере клининга, на нянь и воспитателей, а также на специалистов в сфере безопасности, IT, веб-разработчиков. Замыкает этот список сфера юриспруденции.

Ранее эксперт по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров в беседе с ФАН дал советы по поиску работы.