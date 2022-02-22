Эксперт по трудоустройству Мурадян назвал самые востребованные в России профессии

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Эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян рассказал, специалисты каких профессий в настоящее время наиболее востребованы на российском рынке труда.
Эксперт по трудоустройству Мурадян назвал самые востребованные в России профессии
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«Сейчас бизнес активно наращивает свой потенциал, наращивает количество сотрудников. Поэтому самыми востребованными профессиями на рынке труда сейчас являются рекрутер, корпоративный тренер, эксперт по связям с общественностью. Также очень востребованы эксперты в гостинично-ресторанном бизнесе в руководящем секторе — менеджеры, администраторы, управляющие», — рассказал специалист в эфире «МИР 24».

Он также отметил традиционно высокий уровень спроса на сотрудников в сфере клининга, на нянь и воспитателей, а также на специалистов в сфере безопасности, IT, веб-разработчиков. Замыкает этот список сфера юриспруденции.

Ранее эксперт по обучению и развитию персонала Ильгиз Валинуров в беседе с ФАН дал советы по поиску работы.

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