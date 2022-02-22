В Москве рассказали о графике работы соцучреждений 23 февраля

Короткая ссылка
В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля в столице изменится график работы социальных учреждений.
В Москве рассказали о графике работы соцучреждений 23 февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

В частности, офисы «Мои документы» 23 февраля будут закрыты. 

Взрослые поликлиники Москвы в праздничный день будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00. Детские поликлиники окажут медпомощь на дому с 09:00 до 15:00.

Пункты вакцинации во взрослых поликлиниках будут работать с 09:00 до 16:00, в детских — с 09:00 до 15:00.

Ранее телеканал «360» передавал, что государственные и муниципальные музеи Московской области будут работать бесплатно 23 февраля и 8 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить