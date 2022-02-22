В Москве рассказали о графике работы соцучреждений 23 февраля

В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля в столице изменится график работы социальных учреждений.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

В частности, офисы «Мои документы» 23 февраля будут закрыты.

Взрослые поликлиники Москвы в праздничный день будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00. Детские поликлиники окажут медпомощь на дому с 09:00 до 15:00.

Пункты вакцинации во взрослых поликлиниках будут работать с 09:00 до 16:00, в детских — с 09:00 до 15:00.

Ранее телеканал «360» передавал, что государственные и муниципальные музеи Московской области будут работать бесплатно 23 февраля и 8 марта.