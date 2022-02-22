Спикер Госдумы Володин призвал верить в национальную валюту

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо верить в российский рубль, экономика страны справляется с вызовами.

«Экономика нашей страны развивается, с вызовами справляется. Поэтому надо верить в свою национальную валюту», — цитирует РИА Новости Володина.

Он отметил, что необходимо думать о развитии России.

Ранее Банк России в целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности представил меры поддержки финансовых организаций.

21 февраля российский рынок акций по результатам основных торгов снизился на 10,5%.

Как отмечал министр финансов Антон Силуанов, у России имеется план на случай введения новых санкций со стороны Запада.