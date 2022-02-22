Спикер Госдумы Володин призвал верить в национальную валюту
- Legion-Media
«Экономика нашей страны развивается, с вызовами справляется. Поэтому надо верить в свою национальную валюту», — цитирует РИА Новости Володина.
Он отметил, что необходимо думать о развитии России.
Ранее Банк России в целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности представил меры поддержки финансовых организаций.
21 февраля российский рынок акций по результатам основных торгов снизился на 10,5%.
Как отмечал министр финансов Антон Силуанов, у России имеется план на случай введения новых санкций со стороны Запада.