Российский рынок акций снизился на 10,5% по итогам основных торгов

Российский рынок акций по результатам основных торгов 21 февраля снизился на 10,5%. Об этом информирует агентство «Прайм».

По данным агентства, рублёвый индекс Мосбиржи в ходе закрытия основных торгов упал на 10,5%, составив 3036,88 пункта.

При этом исчисляемый в долларах индекс РТС снизился на 13,21% — до отметки 1207,5 пункта.

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов впервые с 24 января. К 14:11 мск 21 февраля показатель падал на 5,92% — до 3192,54 пункта.

В январе заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что российский рынок акций на утренней торговой сессии продолжил падение на росте геополитических рисков.