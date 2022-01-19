Аналитик «Альпари» Мильчакова назвала причины обвала на российском рынке ценных бумаг

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что российский рынок акций на утренней торговой сессии продолжил падение на росте геополитических рисков.
Аналитик «Альпари» Мильчакова назвала причины обвала на российском рынке ценных бумаг
  • Gettyimages.ru

«Это связано именно с опасениями санкций... В первую очередь, опасаются, что будут введены санкции против ведущих компаний, на которых держится российская экономика, в частности, против энергетического сектора. Я думаю, что страхов гораздо больше, чем реальной угрозы. Я думаю, что все эти обострившиеся противоречия между Россией и Штатами, странами НАТО будут разрешены мирным дипломатическим путём», — сказала Мильчакова.

По её словам, пока не совсем понятно, как долго будет влиять на рынок эта угроза.

«Я думаю, что дальше сильного обвала не будет, как было вчера. Но рынок будет по-прежнему сильно волатилен, возможны какие-то периоды роста, периоды достаточно сильных падений», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что российский рынок акций на утренней торговой сессии продолжил падение на росте геополитических рисков, рублёвый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) терял более 2%.

18 января индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился ниже 3300 пунктов впервые с февраля 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить