Аналитик «Альпари» Мильчакова назвала причины обвала на российском рынке ценных бумаг

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что российский рынок акций на утренней торговой сессии продолжил падение на росте геополитических рисков.

«Это связано именно с опасениями санкций... В первую очередь, опасаются, что будут введены санкции против ведущих компаний, на которых держится российская экономика, в частности, против энергетического сектора. Я думаю, что страхов гораздо больше, чем реальной угрозы. Я думаю, что все эти обострившиеся противоречия между Россией и Штатами, странами НАТО будут разрешены мирным дипломатическим путём», — сказала Мильчакова.

По её словам, пока не совсем понятно, как долго будет влиять на рынок эта угроза.

«Я думаю, что дальше сильного обвала не будет, как было вчера. Но рынок будет по-прежнему сильно волатилен, возможны какие-то периоды роста, периоды достаточно сильных падений», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что российский рынок акций на утренней торговой сессии продолжил падение на росте геополитических рисков, рублёвый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) терял более 2%.

18 января индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился ниже 3300 пунктов впервые с февраля 2021 года.