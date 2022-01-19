Индекс РТС в начале основной сессии 19 января снизился на 1,86%, до 1342,07 пункта
- Gettyimages.ru
Рублёвый индекс Мосбиржи в начале основной сессии теряет 1,6% и находится на уровне 3275,67 пункта.
Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
Российский рынок акций на утренней торговой сессии ранее продолжил падение на росте геополитических рисков, рублёвый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) терял более 2%.
Финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин прокомментировал ситуацию на валютном рынке. В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он выразил мнение, что на курс рубля влияют такие факторы, как инфляция, ситуация с COVID-19, цены на нефть и газ, санкционная политика.