Индекс РТС в начале основной сессии 19 января снизился на 1,86%, до 1342,07 пункта

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Долларовый индекс РТС в начале основной сессии в среду, 19 января, снизился на 1,86%, до 1342,07 пункта.
Индекс РТС в начале основной сессии 19 января снизился на 1,86%, до 1342,07 пункта
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Рублёвый индекс Мосбиржи в начале основной сессии теряет 1,6% и находится на уровне 3275,67 пункта.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

Российский рынок акций на утренней торговой сессии ранее продолжил падение на росте геополитических рисков, рублёвый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) терял более 2%.

Финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин прокомментировал ситуацию на валютном рынке. В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он выразил мнение, что на курс рубля влияют такие факторы, как инфляция, ситуация с COVID-19, цены на нефть и газ, санкционная политика.

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