Министр финансов Силуанов: у России есть план на случай санкций Запада

Короткая ссылка
У России имеется план на случай введения новых санкций со стороны Запада, при этом у страны есть определённый финансовый щит, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Министр финансов Силуанов: у России есть план на случай санкций Запада
  • РИА Новости

«Естественно, такие планы у нас есть... У нас есть финансовый щит в виде золотовалютных резервов, низкого долга и бюджетного профицита и правила. Определённая такая стена, барьер к санкциям в России, слава богу, есть», — сказал он журналистам.

Силуанов при этом отметил, что нельзя сказать, что в случае санкций страна «ничего не почувствует».

«Конечно, почувствуем. Но мы рассчитываем эту ситуацию. Будем работать в иных условиях. Конечно, сначала это приведёт к определённой волатильности, но что делать? Не впервой», — цитирует его РИА Новости.

Накануне страны G7 выразили готовность в случае «вторжения России» на Украину ввести санкции против Москвы, которые повлекут за собой «масштабные и незамедлительные последствия» для российской экономики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить