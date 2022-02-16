Министр финансов Силуанов: у России есть план на случай санкций Запада

У России имеется план на случай введения новых санкций со стороны Запада, при этом у страны есть определённый финансовый щит, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Естественно, такие планы у нас есть... У нас есть финансовый щит в виде золотовалютных резервов, низкого долга и бюджетного профицита и правила. Определённая такая стена, барьер к санкциям в России, слава богу, есть», — сказал он журналистам.

Силуанов при этом отметил, что нельзя сказать, что в случае санкций страна «ничего не почувствует».

«Конечно, почувствуем. Но мы рассчитываем эту ситуацию. Будем работать в иных условиях. Конечно, сначала это приведёт к определённой волатильности, но что делать? Не впервой», — цитирует его РИА Новости.

Накануне страны G7 выразили готовность в случае «вторжения России» на Украину ввести санкции против Москвы, которые повлекут за собой «масштабные и незамедлительные последствия» для российской экономики.