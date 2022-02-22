МИД России выступает за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины
- AP
«Министерство иностранных дел всегда выступает за мирное решение любых конфликтов, в том числе конфликта на юго-востоке Украины», — приводит РИА Новости слова Руденко в ходе выступления в Госдуме.
Он выразил надежду, что сегодняшнее решение поможет мирному сценарию.
Ранее в МИД России призвали другие государства признать ДНР и ЛНР.
В понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.