МИД России выступает за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины

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МИД России выступает за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, заявил замглавы внешнеполитического ведомства Андрей Руденко.
МИД России выступает за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины
  • AP

«Министерство иностранных дел всегда выступает за мирное решение любых конфликтов, в том числе конфликта на юго-востоке Украины», — приводит РИА Новости слова Руденко в ходе выступления в Госдуме.

Он выразил надежду, что сегодняшнее решение поможет мирному сценарию.

Ранее в МИД России призвали другие государства признать ДНР и ЛНР.

В понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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