Эндокринолог Михалева назвала неочевидные причины ожирения

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Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева назвала неочевидные факторы, которые могут привести к ожирению.
Эндокринолог Михалева назвала неочевидные причины ожирения
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Об этом она рассказала в беседе с «Известиями».

Речь о таких факторах, как генетика, которая влияет на скорость метаболизма, аппетит, телосложение и то, где именно будет откладываться лишний жир. Вторая неочевидная причина — это стрессовые факторы. Есть такое понятие, как «эмоциогенное переедание», рассказала врач.

«Некоторые люди в момент стресса или после него испытывают тягу «заесть» стресс. При этом в обычное время они питаются нормально или даже диетически. Дело в том, что иногда «заедание» стресса происходит неосознанно, и человек не замечает, что переедает высококалорийными продуктами. Сама потребность сделать это объяснима, ведь пища — это натуральный антидепрессант. Но, к сожалению, такие эпизоды переедания ведут к набору массы», — подчеркнула Михалева.

Третьей причиной являются нарушения сна и биоритмов, отметила она.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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