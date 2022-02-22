Отоларинголог Лесков объяснил, почему после COVID-19 некоторые чувствуют запах гари

Врач-отоларинголог Иван Лесков рассказал, что переболевшие COVID-19 могут чувствовать запах гари. Это связано с долгим процессом восстановления слизистой оболочки носа после полной потери обоняния.

«При коронавирусной инфекции поражаются не нейроны, а поддерживающие эпителии слизистой оболочки носа, и мы проходим через аносмию (потеря обоняния. — RT) или паросмию (искажённое восприятие ароматов), когда человек чувствует не только запах гари, но и прочего. Это объясняется длительным восстановлением поддерживающего эпителия, так как легче и быстрее всего это происходит в областях, ответственных за восприятие именно неприятных запахов», — объяснил Лесков в беседе с URA.RU.

Врач добавил, что возникшее ощущение запаха гари может быть связано и с нарушениями сосудов, поэтому в данном случае стоит обратиться к отоларингологу, а если проблема затянулась — к неврологу.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».