Депутат Гутенёв назвал правильной идею развития Нечерноземья

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT предложение организовать новый национальный проект «Комплексное развитие и реконструкция Нечерноземья» с целью освоения и совершенствования этой зоны, а также восстановления государственного внимания к проблемам данного макрорегиона.

«Развитие различных регионов России — нормальный естественный процесс, который надо поддерживать, но прежде всего нужно добиться положительной демографии, прекращения оттока населения, особенно работоспособного населения стратегически важных для нас регионов. В первую очередь это Сибирь, Дальний Восток, Урал. Что касается Нечерноземья, действительно, есть много проблем, и формирование преференций для тех бизнесменов, которые будут готовы инвестировать, возможно, в рамках частно-государственного партнёрства, мне кажется, было бы весьма позитивно», — рассказал депутат.

По его мнению, необходимо финансирование инфраструктурных проектов, которые могли бы «сделать данный макрорегион привлекательным».

«В целом идея правильная, а вот что касается стратегии реализации, то необходимо глубокое экспертное погружение для того, чтобы было не освоение ресурсов, а эффективные вложения, которые дали бы конкретные результаты», — заключил Гутенёв.

Ранее председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) Юрий Крупнов предложил организовать новый национальный проект «Комплексное развитие и реконструкция Нечерноземья» с целью освоения и совершенствования этой зоны, а также восстановления государственного внимания к проблемам данного макрорегиона.