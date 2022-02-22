В России предложили организовать национальный проект по развитию Нечерноземья

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (ИДМРР) Юрий Крупнов предложил организовать новый национальный проект «Комплексное развитие и реконструкция Нечерноземья» с целью освоения и совершенствования этой зоны, а также восстановления государственного внимания к проблемам данного макрорегиона.

Копия обращения на имя президента России Владимира Путина имеется в распоряжении RT.

Крупнов подчеркнул, что Нечерноземье, в котором в 32 субъектах России на территории четырёх федеральных округов (ЦФО, СЗФО, ПФО, УрФО) проживают 60 млн человек, имеет сегодня «ярко выраженную и очевидную для всех специфику фрагментации пространства и обезлюживания».

При этом, как отметил эксперт, Нечерноземье до сих пор не существует как объект государственного управления, оставаясь неофициальным названием, которое не прописывается в государственных документах и решениях.

В документах такого гигантского макрорегиона нет, зато в реальности имеется «весь букет типовых социально-экономических и идеологических проблем», рассказал собеседник RT.

В частности, как пояснил Крупнов, в отдельных районах, нередко сопоставимых по территории с небольшой европейской страной, в итоге осталось не более 7 тыс. населения.

Он добавил, что необходимо произвести массовое добровольное перезаселение мегарегиона российской молодёжью, которая должна получить «инфраструктурно обеспеченные нечернозёмные гектары для создания семейных родовых усадеб и межусадебных поселений».

Эксперт также подчеркнул, что Нечерноземье является «уникальным и колоссальным гиперресурсом планетарного значения» более чем с 20 млн пустующих необрабатываемых гектаров пахотных земель, способных давать «оздоравливающие органические продукты питания и дефицитное экологическое льносырьё для текстильной промышленности».

Он заявил, что стоит «кардинально повысить» внимание федеральных органов исполнительной власти, полпредств и глав регионов Нечерноземья к проблеме комплексного подъёма и развития этой экономической зоны России.

По его мнению, необходимо ввести этот регион во все определяющие документы стратегического планирования.

«Инициировать общенациональное молодёжное движение «Нечернозёмные гектары — новые усадьбы», организовать новый национальный проект «Комплексное развитие и реконструкция Нечерноземья», создать при президенте комиссию по вопросам развития Нечерноземья в целях координации деятельности по подъёму, реконструкции и развитию этой зоны России», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, как отметил специалист, надо организовать ежегодно проводимый фестиваль развития Нечерноземья, а также создать на базе ведущих научных организаций и вузов данного региона наукоград (академгородок) развития Нечерноземья и научно-образовательный центр мирового уровня.

Ранее сообщалось, что более 2 тыс. заявок подано на получение бесплатного гектара в российской Арктической зоне.