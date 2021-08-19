Мурманская область лидирует по заявкам на получение «арктического гектара»

Более двух тысяч заявок подано на получение бесплатного гектара в российской Арктической зоне. Лидером по количеству заявлений стала Мурманская область.

Об этом в эфире «России 24» заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«На сегодня уже подано более двух тысяч заявлений на гектар в Арктике. Лидирует Мурманская область — примерно половина заявлений. На втором месте — Архангельская область, на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ», — сказал он.

По словам Чекункова, два основных направления, которые люди указывают в заявлениях на участки, — это либо индивидуальное жилищное строительство, либо малый бизнес.

С 1 августа жители арктических регионов России могут получить гектар земли в безвозмездное пользование. Первые полгода землю будут давать в приоритетном порядке местным жителям, а с февраля 2022 года — всем гражданам. Наряду с этим с 1 августа участники программы «Дальневосточный гектар», которые освоили льготные участки, смогут взять в пользование дополнительные наделы земли.

Подробнее — в материале RT.