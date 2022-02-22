Иммунолог Болибок рассказал о последствиях заболевания COVID-19 в лёгкой форме

Большинство пациентов легко переносят коронавирус при инфицировании «омикроном», однако после заболевания этим штаммом тоже бывают осложнения. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Лёгкая форма коронавирусной инфекции, к которой чаще всего приводит «омикрон», не предполагает, что и потом всё будет легко, гладко и пройдёт без всяких осложнений», — сказал Болибок в интервью радио Sputnik.

По его словам, как и любой другой штамм коронавируса, «омикрон» вызывает достаточно серьёзные изменения внутренней оболочки сосудов.

Специалист также добавил, что после выздоровления от коронавируса, протекавшего в лёгкой форме, могут развиться серьёзные нарушения в работе свёртывающей системы крови.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что у переболевших коронавирусом могут наблюдаться изменения артериального давления.