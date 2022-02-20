Иммунолог Крючков рассказал о возможных проблемах с давлением у переболевших COVID-19

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Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что у переболевших коронавирусом могут наблюдаться изменения артериального давления.
Иммунолог Крючков рассказал о возможных проблемах с давлением у переболевших COVID-19
  • ©Andrew Brookes
  • Gettyimages.ru

«Скачки давления могут быть. Поражения сосудов, сердца и головного мозга — это всё на каждом своём уровне может давать такие эффекты в виде повышения артериального давления», — рассказал Крючков в беседе с URA.RU.

По его словам, изменение артериального давления не является частым симптомом у переболевших COVID-19, чаще у пациентов фиксируются головные боли.

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