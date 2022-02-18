Врач Шамгунова рассказала о рисках повторного инфицирования COVID после заболевания корью

После заболевания корью пациент может повторно инфицироваться коронавирусом. Об этом заявила доктор медицинских наук Белла Шамгунова.

«Что касается коронавирусной инфекции, пандемия длится всего два года и полноценные исследования ещё не проводились. Но можно сделать логическое заключение, что если пациент перенёс COVID-19, а после этого перенес корь, то в дальнейшем он рискует снова заразиться коронавирусной инфекцией, поскольку у него уже нет соответствующих клеток памяти, T- и B-лимфоциты уже не будут срабатывать как нужно», — рассказала Шамгунова в интервью радио Sputnik.

По её словам, взрослое население переносит корь в более тяжёлой форме, чем дети.

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