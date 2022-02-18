Врач Шамгунова рассказала о рисках повторного инфицирования COVID после заболевания корью

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После заболевания корью пациент может повторно инфицироваться коронавирусом. Об этом заявила доктор медицинских наук Белла Шамгунова.

«Что касается коронавирусной инфекции, пандемия длится всего два года и полноценные исследования ещё не проводились. Но можно сделать логическое заключение, что если пациент перенёс COVID-19, а после этого перенес корь, то в дальнейшем он рискует снова заразиться коронавирусной инфекцией, поскольку у него уже нет соответствующих клеток памяти, T- и B-лимфоциты уже не будут срабатывать как нужно», — рассказала Шамгунова в интервью радио Sputnik.

По её словам, взрослое население переносит корь в более тяжёлой форме, чем дети.

Ранее врач терапевт и кардиолог Игорь Гончаров в беседе с Общественной службой новостей высказался об особенностях ОРВИ после перенесённого COVID-19.

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