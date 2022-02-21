Вирусолог Чумаков высказался о будущем пандемии

Вирусолог Пётр Чумаков высказался о будущем пандемии.

В беседе с Pravda.Ru он выразил мнение, что наиболее вероятно, что пандемия закончится, особенно на фоне прошедшего «омикрона».

«Поэтому, конечно, если исходить из того, что возникла такая мощная иммунная прослойка, то да, пандемия может прекратиться до конца этого года», — заявил эксперт.

Как предположил Чумаков, со временем заболевание может протекать легче и приблизиться к состоянию при обычной сезонной простуде.

«С другой стороны, нельзя скидывать со счетов всё-таки изменчивость «омикрона» и то, что появляются варианты, которые преодолевают защиту», — добавил эксперт.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».