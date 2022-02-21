Вирусолог Чумаков высказался о будущем пандемии

Короткая ссылка
Вирусолог Пётр Чумаков высказался о будущем пандемии.
Вирусолог Чумаков высказался о будущем пандемии
  • Gettyimages.ru

В беседе с Pravda.Ru он выразил мнение, что наиболее вероятно, что пандемия закончится, особенно на фоне прошедшего «омикрона».

«Поэтому, конечно, если исходить из того, что возникла такая мощная иммунная прослойка, то да, пандемия может прекратиться до конца этого года», — заявил эксперт.

Как предположил Чумаков, со временем заболевание может протекать легче и приблизиться к состоянию при обычной сезонной простуде.

«С другой стороны, нельзя скидывать со счетов всё-таки изменчивость «омикрона» и то, что появляются варианты, которые преодолевают защиту», — добавил эксперт.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить