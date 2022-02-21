Опрос: 80% россиян не верят, что можно полностью победить COVID-19

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Сайт kp.ru провёл опрос о пандемии COVID-19 в России.
Опрос: 80% россиян не верят, что можно полностью победить COVID-19
  • Gettyimages.ru

Как выяснилось, почти 80% респондентов не верят, что можно полностью победить коронавирус. Из них 50,4% выразили мнение, что COVID-19 останется навсегда, но люди к нему адаптируются, а 26,7% полагают, что жизнь уже никогда не будет прежней.

Как считают 12,2% участников опроса, коронавирус удастся победить, но нескоро, лет через 5—10.

Ещё 10,7% россиян выразили уверенность, что к следующему лету COVID-19 будет побеждён.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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