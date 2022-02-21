Мантуров допустил появление первого серийного электромобиля в России до конца года
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- РИА Новости
«Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России до конца года», — приводит ТАСС слова Мантурова.
31 января аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в России в 2021 году было продано 2254 новых электромобиля. При этом 80% всех продаж пришлось на десять субъектов страны.
30 декабря 2021 года автоэксперт Вячеслав Субботин дал прогноз по развитию рынка электромобилей в России.