Мантуров допустил появление первого серийного электромобиля в России до конца года

Короткая ссылка
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в стране до конца 2022 года появится первый серийный электромобиль.
Мантуров допустил появление первого серийного электромобиля в России до конца года
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России до конца года», — приводит ТАСС слова Мантурова.

31 января аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в России в 2021 году было продано 2254 новых электромобиля. При этом 80% всех продаж пришлось на десять субъектов страны.

30 декабря 2021 года автоэксперт Вячеслав Субботин дал прогноз по развитию рынка электромобилей в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить