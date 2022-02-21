Мантуров допустил появление первого серийного электромобиля в России до конца года

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в стране до конца 2022 года появится первый серийный электромобиль.

«Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России до конца года», — приводит ТАСС слова Мантурова.

31 января аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в России в 2021 году было продано 2254 новых электромобиля. При этом 80% всех продаж пришлось на десять субъектов страны.

30 декабря 2021 года автоэксперт Вячеслав Субботин дал прогноз по развитию рынка электромобилей в России.