Автоэксперт Субботин дал прогноз по развитию рынка электромобилей в России

Автоэксперт Вячеслав Субботин дал прогноз по развитию рынка электромобилей в России.

«Понятно, что эту сферу надо развивать, поскольку любой крупный город задыхается от двигателя внутреннего сгорания», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, в частном плане перспективы «не очень», поскольку электромобиль хорош там, где тепло и где не тратится энергия на подогрев.

«У нас холодно, как ни крути, и львиная доля энергии будет тратиться на обогрев», — пояснил Субботин.

Ранее заместитель председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Олег Дубровин в беседе с Inforeactor высказался о перспективах электромобилей в стране.