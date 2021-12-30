Автоэксперт Субботин дал прогноз по развитию рынка электромобилей в России

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Автоэксперт Вячеслав Субботин дал прогноз по развитию рынка электромобилей в России.
Автоэксперт Субботин дал прогноз по развитию рынка электромобилей в России
  • РИА Новости

«Понятно, что эту сферу надо развивать, поскольку любой крупный город задыхается от двигателя внутреннего сгорания», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, в частном плане перспективы «не очень», поскольку электромобиль хорош там, где тепло и где не тратится энергия на подогрев.

«У нас холодно, как ни крути, и львиная доля энергии будет тратиться на обогрев», — пояснил Субботин.

Ранее заместитель председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России Олег Дубровин в беседе с Inforeactor высказался о перспективах электромобилей в стране.

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