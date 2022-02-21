Робот Светлана оформила 1,9 млн вызовов врача на дом с осени 2020 года в Подмосковье

Робот Светлана оформила 1,9 млн вызовов врача на дом с осени 2020 года в Московской области.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Мингосуправления, ИТ и связи.

Робот помогает операторам единой горячей линии «122». В будни он принимает около 50% всех обращений.

С сентября 2020 года Светлана записывает на приём к врачу, с февраля 2022-го принимает заявки на открытие и закрытие больничных листов.

С февраля в регионе работает и цифровой помощник Денис, с помощью которого можно записаться на приём к врачу и на вакцинацию.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что почти каждый третий житель столицы с симптомами ОРВИ записывается к дежурному врачу с помощью интернета.