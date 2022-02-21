Инфекционист Вознесенский высказался о вероятности ослабления пандемии в 2022 году

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский высказался о вероятности ослабления пандемии в 2022 году.

«Появится ли новый штамм коронавируса после «омикрона», сейчас никто не может сказать. В том, что он появится, уверены практически все. Будет ли он вызывать заболевание и сможет ли он вытеснить штамм «омикрон», никто не знает», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, есть вероятность, что коронавирус будет со временем ослабевать, что видно на примере «омикрона», но закончится ли всё в 2022 году или в следующем эпидемиологическом сезоне, никто сказать однозначно не сможет.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».