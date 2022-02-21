Замглавы МИД Богданов заявил, что о признании «Талибана» Россией речи не идёт

О признании Россией движения «Талибан»* речи не идёт. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов.

«О признании «Талибана»* речи не идёт, постольку поскольку мы выступаем за инклюзивность процесса и создания коалиционных руководящих органов с участием представителей всех политических сил Афганистана», — сказал он в ходе ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

В середине января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона считает «шагом в правильном направлении» встречу представителей движения «Талибан» и оппозиционных деятелей Афганистана в Тегеране.

Президент России Владимир Путин рассказал о консолидированной работе России с другими государствами в вопросе признания талибов.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.