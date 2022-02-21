Врач Шарапова назвала возможные причины снижения концентрации внимания

Главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова и Родильного дома № 4, заслуженный врач России Ольга Шарапова рассказала, что причина рассеянности и потери концентрации внимания иногда кроется в недостатке витаминов.

«Снижение концентрации внимания в организме человека в первую очередь говорит о нехватке витаминов группы B, витаминов C и F. Именно при их недостатке и появляется вялость и невнимательность, частые головные боли. Человек может быстро забывать информацию. И даже такие элементарные вещи — выключил ли он дома утюг, газ, закрыл ли квартиру. При таких симптомах, конечно же, нужно обратиться к врачу», — сказала Шарапова в беседе с «МИР 24».

По её словам, за такой рассеянностью могут скрываться неврологические или психические заболевания.

Чтобы помочь организму восстановить работу головного мозга, нужно включить в рацион витамины D3, Е, С и полную линейку витамина В, фолиевую кислоту. Список продолжают мега-3, лецитин, магний и другие, уточнила специалист.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, как восполнить дефицит витамина D зимой.