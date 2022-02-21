Отоларинголог Зайцев рассказал о возможных последствиях «омикрона»
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«Если раньше начиналось всё с боли в горле... то теперь пошла новая история: начинает закладывать уши. Началось всё с самих медиков, которые работают в красной зоне или с пациентами с «омикроном», а теперь всё это перешло и на самих пациентов», — сказал специалист в беседе с Life.ru.
Зайцев также обратил внимание и на второй момент — выраженную хронизацию.
Так, переболев «омикроном», человек рискует получить хроническое заболевание: евстахиит, синусит, тонзиллофарингит или ларингит.
Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU дала рекомендации по восстановлению после заболевания, вызванного штаммом коронавируса «омикрон».